Tekirdağ Hayrabolu'da motosikletlilere ruhsat, ehliyet ve kask denetimi yapıldı

Tekirdağ Hayrabolu'da motosikletlilere ruhsat, ehliyet ve kask denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimde Alpullu Caddesi'nde ruhsat, ehliyet ve kask kontrolü yapıldı. Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanırken yetkililer kask hassasiyeti istedi, denetimlerin süreceği bildirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı.
Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.