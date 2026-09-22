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Tekirdağ Ergene'de panelvan ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Tekirdağ Ergene'de panelvan ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolunda panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 çocuk bulunurken, ilk müdahalenin ardından yaralılar Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolunda üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.E. idaresindeki 34 BP 9324 plakalı panelvan ile S.D. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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