Tekirdağ'dan Bartın'a Gelen Arkadaşların Tekne Mezarları

Tekirdağ'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesine gelen 2 arkadaşın yaptırdığı tekne mezarları oldu.

Edinilen bilgiye Tekirdağ bölgesinde balık avlayarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki F.K. ile 35 yaşındaki M.B., yeni avlanma sezonu öncesinde 2 balıkçı teknesi yapmaya karar verdi. Bartın'ın Kurucaşile ilçesine Hisar Köyü Tekkeönü mevkiisinde imalathanesi bulunan bir ustaya 2 adet tekne siparişi veren arkadaşlardan birinin teknesinin yapımında son aşamaya gelindi. Tekneye motor getirmek üzere bir kaç gün önce ilçeye gelen arkadaşlar, motoru indirerek, teknedeki son durumu bizzat gördü. Teknelerden diğerinin yapımına ise yeni başlandığını öğrenen arkadaşlar, büyük hayallerle yaptırdıkları teknede yatarak, geceyi geçirdi. Dün akşam Tekirdağ'a dönmeyi planlayan arkadaşlar, son anda fikrini değiştirerek, bu sabah yola çıkma kararı aldı. Gece üşüyen arkadaşlar ısınmak için bir kovanın içerisinde ateş yakarak, köz haline getirdi. Tekne içerisinde yatan arkadaşlar, üşümemek için teneke içerisindeki közleri de yanlarına aldı. Teknenin kapaklarını kapatan arkadaşlar, bir daha uyanamadı.

Birlikte geldikleri Kurucaşile'de, hayatlarını kaybeden arkadaşların cenazeleri, yeni av sezona yetiştirmek istedikleri teknede yan yana bulundu.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından F.K. ile M.B'nin cenazeleri tabut içerisinde tekneden indirilerek, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki morga götürüldü. Yapılacak otopsi ve işlemlerin ardından cenazelerin Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi. - BARTIN