Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Şarköy'e bağlı İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında mücadele 42 saat sürdü. Ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgenin son hali dronla havadan görüntülendi. Görüntüler, alevlerin ne denli geniş bir alanı etkisi altına aldığını ve doğaya verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi. Siyahlaşan toprak, küle dönmüş ağaçlar ve kavrulmuş alanlar, yaşanan felaketin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. - TEKİRDAĞ