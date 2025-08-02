Tekirdağ'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi
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Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'ndeki orman yangınının etkilediği alanlar dron ile havadan görüntülendi. Yangın sonrası yapılan hava çekimlerinde, yanan ağaçlar ve zarar gören zemin net bir şekilde gözlemlendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde makilik alanda başlayıp kısa sürede ormanlık bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgeye giden ekipler, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma yaptı.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkilediği geniş alanlar net şekilde gözlemlenirken, siyaha bürünmüş ağaçlar, küle dönmüş zemin ve dumanın izleri dikkat çekti. Yangının başladığı nokta ile yayıldığı güzergah arasındaki geniş mesafe, havadan yapılan çekimlerde açıkça ortaya kondu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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