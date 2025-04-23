Tekirdağ'daki Deprem Anı Berber Dükkanında Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen deprem anı, bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında panik yaşanırken, bir vatandaşın sakinliğini koruyarak koltukta oturmaya devam etmesi dikkat çekti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen deprem anı bir berber dükkanında saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem anında traş olan vatandaşlar ve berberler büyük panik yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beraberler ve müşterilerin, traşı yarıda bırakıp hızla dükkandan çıktığı görülürken, bir vatandaşın ise istifini hiç bozmadan koltukta oturmaya devam ettiği görüldü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa