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Tekirdağ'da Yolcu Treni Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Yolcu Treni Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı Şakir Güler isimli yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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