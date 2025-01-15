Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde yolda mahsur kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı.
Hayrabolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makineleriyle müdahale ederek araçları bulundukları yerden çekti. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ