Tekirdağ Emniyeti'nden yılbaşında üst düzey önlem

Tekirdağ'da 31 Aralık 2025 gecesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Valilik koordinasyonunda 2 binin üzerinde güvenlik personeli, yılbaşı denetimlerine başladı.

Tekirdağ'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2025 günü il genelinde yoğun yılbaşı denetimlerine başladı.

Denetimlerde 119 amir, bin 907 polis memuru ve bekçi olmak üzere toplam 2 binin üzerinde personel sahada görev alıyor. İl genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla 111 noktada yaya devriye, 102 noktada trafik uygulaması ve 51 noktada yol uygulaması gerçekleştiriliyor.

Yılbaşı gecesi boyunca özellikle trafik güvenliği, alkol uygulamaları, asayiş ve kamu düzenini bozabilecek durumlara karşı denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

"Tekirdağ'ın huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla yürütülen denetimlerin, yılbaşı gecesi ve sonrasında da devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

