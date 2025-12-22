Aracın yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanma olayında, yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayanın, aracın çarpması sonucu yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Stadyum Arka Sokak, Çardaklı Çeşme Sokak ile Alipaşa Caddesi'nin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Kazımiye su deposu yönüne seyreden O.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen yaya A.T.'ye çarptı.
Aracın çarpması sonrası yere düşüp yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ