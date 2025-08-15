Tekirdağ'da Yaya Geçidinden Geçen Çocuğa Otomobil Çarptı

Tekirdağ'da Yaya Geçidinden Geçen Çocuğa Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da bir yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki Y.A.'ya, cadde üzerinde seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki 34 BCM 944 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar, sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyerek yaya geçidinden geçen kişilere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.