Tekirdağ'da Yangın: Uçmakdere'de Savaş Veriliyor

Tekirdağ'da Yangın: Uçmakdere'de Savaş Veriliyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda ekip, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uçmakdere Mahallesi'nde öğlen saatlerinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyor. Yangına bir helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale ediliyor.

Sarp arazi şartları müdahaleyi zorlaştırırken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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