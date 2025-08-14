Tekirdağ'da Yangın Paniği: Erken Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Mahallesi'nde, yerleşim yeri girişinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken ve hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve mahalle sakinleri de alevlerin evlere ulaşmasını önlemek için büyük çaba sarf etti. Yangın, bir evin avlusuna kadar sıçrasa da vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde yapıya zarar vermeden söndürüldü.

Yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

