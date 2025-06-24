Tekirdağ'da Yangın: 100 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanlarla birlikte 100 dönüm alan zarar görürken, 2 evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanlarla birlikte 100 dönüm alan zarar görürken, 2 evde hasar oluştu.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek civardaki bağlık ve ağaçlık alana, oradan da yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği 2 evde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Orman İşletme, AFAD, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve iş makineleri sevk edildi. Yangın ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında buğday tarlası, bağ, ağaçlık alan da dahil olmak üzere yaklaşık 100 dönüm alan kül olurken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yanan alan drone ile de havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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