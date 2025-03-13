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2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı

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Tekirdağ'da 2010 yılında öldürülen 2 günlük bebekle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 2 günlük kız bebeğin aile meclisi kararıyla önce boğularak öldürüldüğü ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü belirlendi. Sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettiren anne ve anneanne JASAT ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen projeli operasyon kapsamında, İ.A. (38) isimli kadının "Yakın akrabayı öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunduğu belirlendi. Aynı suçtan tutuklamaya yönelik aranan T.S. (64) isimli kadın da ekiplerin takibine alındı. Asayiş Şube JASAT, 6. JASAT, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı.

BEBEĞİ BOĞUP BETONA GÖMMÜŞLER

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2010'da meydana gelen olayda İ.A.'nin askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen 2 günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü. Bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı. Polis, yapılan ihbar üzerine belirtilen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma kapsamında, anne İ.A, anneanne T.S. ve aile meclisinin diğer üyeleri gözaltına alındı.

ADRES DEĞİŞTİRİP İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin iki kadın hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet karar vermesinin ardından iki kadın sürekli adres değiştirerek izini kaybettirdi. Cinayetten aranan iki kadın JASAT Ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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