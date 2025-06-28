Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Süleymanpaşa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler, tarihi eser niteliğinde objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli K.B. tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser niteliğinde objeler ve silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Haziran 2025 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde K.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, tarihi obje ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 26 kök kenevir bitkisi, 488 gram kubar esrar, 3,8 gram toz esrar, bin 348 gram bonzai, 2,4 gram metamfetamin, 240 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) bulundu.

Ayrıca, 1 adet cep telefonu, 3 adet dedektör, 432 adet tarihi eser niteliğinde obje ve sikke, 1 adet tahkim edevat kürek, 1 adet kazma, 2 adet el küreği, 1 adet dürbün, 1 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 1 adet kama da ele geçirilenler arasında yer aldı.

Şüpheli K.B., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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