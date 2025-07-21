Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda bonzai, amfetamin, kubar esrar, sentetik haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda bonzai, amfetamin, kubar esrar, sentetik haplar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde B.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 4 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 125 mililitre sıvı amfetamin ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde F.A.'ya ait ikamet ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada da, 15 kök kenevir bitkisi, bin 33 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü ve 123 adet tabanca fişeği bulundu.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde G.T. ve İ.B.'ye ait iş yerine düzenlenen operasyonda ise 15 gram bonzai, 30 mililitre sıvı amfetamin, 5 gram macun amfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet sentetik hap, 2 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, imal ve ticaretini yapmak suçlarından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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