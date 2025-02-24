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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve silah taşıma suçlarına yönelik yaptığı operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına alarak çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve silah taşıma suçlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, Hayrabolu'nun Lahana Mahallesi'nde N.Ş.'nin üst aramasında 23 adet sentetik hap ele geçirdi. Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde ise R.A.'nın üst aramasında 10 gram bonzai bulundu.

Silah operasyonlarında ise Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.A.'nın üzerinde 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirilirken, Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde A.K. ve K.K.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 boş şarjör, 17 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği ve 1 pala bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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