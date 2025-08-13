Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nden şehre bonzai adlı uyuşturucu pazarladığı tespit edilen K.K. isimli şahıs, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada kıyılmış tütüne emdirilmiş bonzai kimyasalları ile hazırlanmış uyuşturucu içecek yapımında kullanılan 204,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 15 paket halinde 300 adet doldurma tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ