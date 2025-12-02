Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis ekipleri, Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç.'yi yakalayarak tutukladı. Operasyonda, marihuana ve diğer uyuşturucu ticareti için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucu 1 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde H.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Gerekli çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, H.Ç.'nin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki ikametine narkotik madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır 27 adet alüminyum folyoya sarılı toplam 73,2 gram marihuana, satışa hazır 1 poşet içerisinde 5 gram marihuana, 1 hassas terazi, 2 paket sarma kağıdı, 8 bin Türk Lirası nakit para, 1 adet cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan H.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın ortaya attığı iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya sert sözler

Derbinin ardından Tedesco'ya sert sözler
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı

Başımıza taş yağacak! Camiden uygunsuz sesler yükseldi
Murat Cemcir yoğun bakımda

Evinde fenalaşan ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı
Genç sürücü araçta yanarak hayatını kaybetti

Araç bu hale geldi, genç sürücü feci şekilde can verdi
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.