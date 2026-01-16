Haberler

Helikopterli operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe: 16 tutuklama

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 sokak satıcısı tutuklandı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da havadan polis helikopterinin de destek verdiği uyuşturu operasyonunda yakalanan 16 sokak satıcısı tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince 13 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Altınova ve Karadeniz mahalleleri ile Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 18 adrese baskın yapıldı. Operasyonda sokak satıcısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslar yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 285 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 115 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız silah, 2 adet hassas terazi, 152 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ genelinde özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
