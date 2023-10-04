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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, motosikletin şase numaralarının silindiği tespit edildi.