Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, motosikletin şase numaralarının silindiği tespit edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği H.İ.K'nın kullandığı motosikleti durdurdu.
Şüphelin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı motosikletinde şase numaralarının silindiği tespit edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa