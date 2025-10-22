Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan iki şahıstan biri, 7.6 gram bonzai ile birlikte yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şahsın uyuşturucu madde alışverişi yaptığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda uyuşturucu maddeyi alan A.T. isimli şahsın üzerinden 2.3 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi satan kişinin B.M. olduğunu belirledi. B.M.'nin ikametinde yapılan aramalarda; 4 parça halinde satışa hazır 7.6 gram Bonzai Maddesi, Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 305 TL nakit para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, B.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
