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Tekirdağ'da denetimlerde 7 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda durumlarından şüphelenilen 7 kişi durdurularak arandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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