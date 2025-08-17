Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri korumak amacıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi tutukladı. Operasyonda 27 gram metamfetamin, 6,11 gram ekstazi, 0,7 gram skunk, ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanılmış 400 TL para ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu madde satıcılarından korumak amacıyla Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz ve Kapaklı ilçesi Vatan mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 27 gram metamfetamin, 6,11 gram toz halinde ekstazi, 0,7 gram skunk maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarını temizleme çalışmalarının tüm ilçelerde kesintisiz süreceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ