Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri korumak amacıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi tutukladı. Operasyonda 27 gram metamfetamin, 6,11 gram ekstazi, 0,7 gram skunk, ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanılmış 400 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu madde satıcılarından korumak amacıyla Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz ve Kapaklı ilçesi Vatan mahallelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 27 gram metamfetamin, 6,11 gram toz halinde ekstazi, 0,7 gram skunk maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarını temizleme çalışmalarının tüm ilçelerde kesintisiz süreceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.