Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesince yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesinde Y.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada 572 adet sentetik hap, İ.K. isimli şahsın kaba üst aramasında 10 adet sentetik hap ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde K.K. ve İ.C. isimli şahısların üst aramasında 30,6 gram bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde B.Y. isimli şahsın üst ve ev aramasında; 15 gram peçeteye emdirilmiş amfetamin, 70 gram sıvı amfetamin, 3 gram bonzai, 2 gram metanfetamin, 4 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şüpheli obje, 2 adet amfetamin emdirmede kullanılan özel peçete ve suçtan elde edilen 600 TL nakit para ele geçirildi.

Toplamda 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ