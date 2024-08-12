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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak bonzai ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede 3 şüpheli yakalanarak bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde düzenlenen yol kontrolünde K.G. ve K.Ö. isimli şahısların bulunduğu minibüs durduruldu. Şahısların yapılan kaba üst aramasında, 152 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca, Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, M.C.D. isimli kişinin yapılan kaba üst aramasında 4 gram bonzai tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Çerkezköy Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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