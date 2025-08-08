Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Malkara ilçesi Cami Atik Mahallesi'nde bir ikamete Özel Harekat ve Narkotim ekiplerince gerçekleştirilen baskında, "torbacı" olarak tabir edilen Ş.T. isimli şahıs yakalandı. Çorlu ilçesi Cemaliye ve Çobançeşme mahallelerinde ise sokak satıcıları S.D. ve D.F.'nin ikametlerine yapılan operasyonda toplam 28,95 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 46,58 gram esrar, 7,68 gram eroin, 3 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.T., S.D. ve D.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
