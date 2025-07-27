Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen narkotik operasyonunda, gençleri zehirlemeye yönelik sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda esrar ve kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alınd.

Tekirdağ Çorlu'da gençleri zehirlemeye yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda esrar ve kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesinin Muhittin, Reşadiye ve Türkgücü mahallelerinde, yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. NARVAS ihbarları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda 330 gram esrar maddesi, ekili vaziyette 2 kök hint keneviri, 2 adet esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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