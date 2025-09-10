Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda E.İ. isimli bir şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 5 bin 200 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda E.İ. isimli şahıs yakalanırken, aracında yapılan aramada 16 adet sentetik ecza hap, 9 fişek halinde 11,19 gram metamfetamin, 3,67 gram metamfetamin, 2,68 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.İ. hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin gece gündüz kesintisiz devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
