Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Kenevir ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Kenevir ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi, esrar, iklimlendirme düzeneği ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi, esrar, iklimlendirme düzeneği ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde Malkara ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde üretimi ve kullanımı ile ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Malkara ilçesi Kermeyan Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada bin 310 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 80 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde K.P.'nin evine düzenlenen operasyonda 2 kök kenevir, 55 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, çadır, öğütme aparatları, led takımları, vantilatörler ve saksılar bulundu. Şüpheli hakkında hem yasadışı ekim hem de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Yine Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde S.D.'nin ikametinde yapılan aramada 22 gram esrar, 2 adet iklimlendirme çadırı, 18 adet led ve aydınlatma takımı, havalandırma filtresi, prizler ve havalandırma hortumu bulundu. Zanlı hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.