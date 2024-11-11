Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: İki İlçede Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen iki farklı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Kasım 2024 tarihinde Saray ilçesi Sofular Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol uygulamasında İ.A. ve N.S. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında, 1.03 gram esrar, 0.39 gram met olduğu değerlendirilen madde, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve sigara şeklinde sarılmış 1.80 gram esrar ele geçirildi.

Diğer yandan, 8 Kasım 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde A.M. isimli şahsın üst aramasında, 51 adet hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, A.M.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi A.A. isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine A.A.'nın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda suçtan elde edilen 7 bin TL'ye el konuldu.

Şüphelilerle ilgili işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ