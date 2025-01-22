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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi. Jandarma, Çorlu, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda çok sayıda şahsı yakaladı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddelerle birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ocak'ta Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'ne gerçekleştirilen operasyonda C.Ç., A.Ö. ve B.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 7 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi'nde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda da M.E.Ç. isimli şahsın üzerinde 22 adet sentetik hap ve 2,29 gram bonzai bulundu. Aynı gün Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın evine yapılan baskında ise uyuşturucu ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Aramada 27 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 104 adet sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan kama ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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