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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında, metamfetamin, kubar esrar, bonzai ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında çeşitli şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, 3 Aralık'ta Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde H.Ş. ve H.D. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 adet kilitli poşet ve 300 adet kalem parfüm ele geçirildi.

4 Aralık'ta Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada, C.T., B.B., İ.T.B. ve B.B. isimli şahısların üzerinde 20 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet bıçak bulundu.

Aynı gün farklı adreslerde gerçekleştirilen ara yakalamalarda, 21 gram bonzai, 9 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 adet samuray kılıcı ele geçirildi.

5 Aralık'ta Şarköy ilçesinde Y.C. ve B.B. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 73,1 gram esrar, 116,5 gram bonzai, 100 mililitre amfetamin, 11 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet cep telefonu bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen maddelerle ilgili yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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