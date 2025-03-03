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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Süleymanpaşa ve Çerkezköy'ün farklı mahallelerinde yapılan baskınlarda esrar ve amfetamin bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde A.E., F.A. ve A.C.T.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 9 gram esrar ve yarısı içilmiş bir adet esrar maddesi ele geçirildi. Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde ise F.Ü. ve Ş.B.'nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram tütüne emdirilmiş amfetamin bulundu.

Süleymanpaşa'nın Bıyıkali, Çınarlı ve 100. Yıl mahallelerinde A.E. ve D.A.'nın adreslerine düzenlenen operasyonlarda 120 gram kubar esrar ile bir adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde V.K. ve İ.Ö.'nün üst aramasında ise 6 gram esrar ve bir adet sarma kağıdı bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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