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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Saray, Malkara ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenleyerek çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray, Malkara ve Çorlu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Saray Büyükyoncalı Mahallesi'nde S.K.'nin üst aramasında peçeteye emdirilmiş amfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi'nde K.B.'nin üst aramasında 8 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu bulundu. Aynı mahallede Ö.H.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 35 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde V.B.'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 5 gram esrar bulunurken, Malkara Ahmetpaşa Mahallesi'nde M.B.'nin üst aramasında 5 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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