Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bonzai, skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde Ergene ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde C.B.'nin üst aramasında 11 gram bonzai, 12 adet boş makaron ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Aynı gün Çorlu ilçesi Hürriyet ve Hıdırağa mahallelerinde Y.Y. ve G.C.'nin ikametleri ile araçlarında yapılan aramada 145 gram skunk, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 170 TL, 17 bin 595 Euro ve 40 Amerikan doları ile birlikte 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ergene Ulaş Mahallesi'nde A.A.'nın üzerinde 12 gram bonzai ele geçirilirken, Çorlu Sağlık Mahallesi'nde M.E.'nin evinde 13 gram bonzai ve aynı gün A.A. isimli şahsın ikametinde 17 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesine yönelik kararlı çalışmaları aralıksız sürecek. - TEKİRDAĞ