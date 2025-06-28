Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bonzai ve skunk gibi uyuşturucuların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen büyük miktarda para ele geçirdi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bonzai, skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde Ergene ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde C.B.'nin üst aramasında 11 gram bonzai, 12 adet boş makaron ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Aynı gün Çorlu ilçesi Hürriyet ve Hıdırağa mahallelerinde Y.Y. ve G.C.'nin ikametleri ile araçlarında yapılan aramada 145 gram skunk, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 170 TL, 17 bin 595 Euro ve 40 Amerikan doları ile birlikte 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ergene Ulaş Mahallesi'nde A.A.'nın üzerinde 12 gram bonzai ele geçirilirken, Çorlu Sağlık Mahallesi'nde M.E.'nin evinde 13 gram bonzai ve aynı gün A.A. isimli şahsın ikametinde 17 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesine yönelik kararlı çalışmaları aralıksız sürecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Milyonları ilgilendiren ödemeler değişiyor! İşte yeni zamlı tablo
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.