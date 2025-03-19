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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 75 sentetik hap, 1,75 gram eroin ve 5,3 gram marihuana ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Çorlu, Saray ve Hayrabolu'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-15 Mart tarihlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çorlu ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde C.K., E.N.T. ve D.N.'nin üst aramasında 75 adet sentetik hap ele geçirildi. Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 1,75 gram eroin, 20,35 gram uyarıcı madde ve 4 adet uyuşturucu kullanımı için kağıt boru bulundu. Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde ise E.M.'nin üst aramasında 5,3 gram marihuana ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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