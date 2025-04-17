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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 12-15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında toplamda 11 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar sırasında esrar, metamfetamin ve bonzai gibi uyuşturucular ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 12-15 Nisan 2025 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ergene ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada T.M., G.K. ve M.U. adlı şüphelilerin üzerinde 10 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 7 gram amfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde Ş.Ç. adlı şüphelinin üst aramasında 5 gram bonzai bulundu. Aynı gün, E.Y. adlı şüpheli, üzerinde uyuşturucuyu B.Ç.'den aldığını beyan etmesi üzerine, Çerkezköy'deki B.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, farklı ebatlarda peçetelere emdirilmiş bonzai, 1.720 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda C.F., A.G., A.C.G. ve C.E. adlı şüphelilerin üzerinde 14.01 gram metamfetamin, 6.01 gram esrar, 2 adet payp ve suçtan elde edilen toplam 2.000 TL para bulundu. Ayrıca, aynı gün Çerkezköy Gültepe Mahallesi'nde A.F.K.'nın üst aramasında 5 gram esrar kubar ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheliye işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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