Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Araç Alev Aldı, Sürücü Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük panik yaşandı.

İddiaya göre; Levent Ö. idaresindeki 22 plakalı otomobil ile Savaş F. yönetimindeki 59 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya uçan Levent Ö. idaresindeki araç kısa sürede alev aldı. Araç yangınını olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri söndürdü.

Sürücü Levent Ö., kendi imkanlarıyla yanan otomobilden çıkmayı başararak canını kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Savaş F. ve araçtakiler ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ