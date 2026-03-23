Haberler

Muratlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Muratlı Çevreyolu'nda iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Muratlı Çevreyolu'nun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı ve 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ile bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge trafik ekipleri ise kaza mahallinde yol üzerindeki trafik güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

