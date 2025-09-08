Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Süleymanpaşa ilçesinde sanayi köprüsü üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sanayi köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 59 ALA 400 plakalı araç, sanayi köprüsü üzerinde Adnan Kahveci Caddesi sanayi istikametinden gelen H.Ö. sevk ve idaresindeki 59 KK 441 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta maddi hasar oluşurken, 59 KK 441 plakalı aracın sürücüsü H.Ö. (27) ile 59 ALA 400 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (49) ve A.Ç. (11) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
