Haberler

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muratlı çevreyolu üzerindeki Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 17 UP 527 plakalı model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor

Ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

Fabrika müdürünün arkadaşına yolladığı mesaj ortalığı karıştırdı
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil