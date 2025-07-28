Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saat 12.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Aşağısevindikli sapağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İ.V. yönetimindeki 59 NF 682 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 34 TR 8224 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlardaki 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 1 kişi ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 yaralı ise tedavi teklifini kabul etmedi.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, emniyet ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ