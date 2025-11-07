Haberler

Tekirdağ'da Trafik Denetiminde 53 Bin TL Ceza Kesildi

Tekirdağ'da Trafik Denetiminde 53 Bin TL Ceza Kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da yapılan trafik uygulamasında 102 araç sorgulanarak, çeşitli eksiklikleri bulunanlara toplam 53 bin 300 TL para cezası kesildi. Sürücülerin belgeleri ve araçların teknik durumları kontrol edildi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında sorgularan 102 araçtan çeşitli eksik ve kusurları bulunanlara toplam 53 bin 300 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada sürücülerin belgeleri ve araçların teknik durumları tek tek kontrol edildi. Denetimler sonucunda bazı araçlarda ehliyetsizlik, cam filmi, muayenesizlik ve diğer kural ihlalleri tespit edildi. Ekipler, tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç sahiplerine 36/3-B, 34/B, 46/2-H ve 30/1-B maddeleri uyarınca idari işlem uyguladı. Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan bazı araçlar trafikten men edilirken, toplam ceza tutarının 53 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.