Tekirdağ'da trafik denetimi: 65 araç kontrol edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 65 araç kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, emniyet kemeri, egzoz ve motosiklet sürücülerine yönelik kask ile eldiven kullanımı denetlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada 65 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin ehliyetleri incelenirken, araçlarda emniyet kemeri kullanımı ve egzoz sistemi de kontrol edildi. Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ise kask ve eldiven kullanımı üzerinde duruldu.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

