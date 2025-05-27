Tekirdağ'da Tırda 5,5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tırda 5,5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu otobanında durdurulan bir tırda yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu transferi yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Viva, tırdaki 5,5 kilo uyuşturucuyu böyle buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu otobanında durdurulan bir tırda yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne transit geçiş yapan bir tırı Çorlu Otobanı üzerinde durdurdu. Narkotimlerce dedektör köpek 'Viva' ile birlikte yapılan detaylı aramada, çekici bölümüne zulalanmış vaziyette toplam 5 kilo 507 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu transferi yaptığı belirlenen şüphelinin üzerinden döviz ve Türk lirası cinsinden yaklaşık 205 bin TL değerinde para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.B., işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin tüm birimlerle birlikte kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.