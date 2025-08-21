Tekirdağ'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Tekirdağ'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Yetkililer, dolandırıcıların kullandığı yöntemlere dikkat çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama çağrısında bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla semt pazarında broşür dağıttı.

Emniyet ekipleri, broşürlerde dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlere dikkat çekerek; "Hakim, polis, asker sizden herhangi bir şekilde para veya benzeri şeyler istemez" uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı halkın daha dikkatli ve bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık bu şekilde ders anlatamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.