Tarlaya giren otomobil ağaca çarptı, sürücü gözyaşlarını tutamadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin tarla içinde kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sürücü kurtarıldı.

Tekirdağ Çorlu'da girdiği tarlada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazalı aracın sinyallerinin yanması sayesinde konumunu fark eden trafik polisinin dikkatli davranması ve sağlık ekiplerini yönlendirmesiyle sağ salim bulunan sürücü direksiyon başında ağladı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nin Kuzey kırsalında meydana geldi. Trafiğe kapalı tarlaların bulunduğu alana giren Ç.Ö.Ö. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza mahalli araç sinyalinden bulundu

Kaza sonrası yaralanan genç sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza mahaline ulaşmak için tarla yollarına girdi. Kısa süre sonra trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği noktadan sinyal ışığı fark edildi.

Trafik polisinin dikkati sayesinde ekipler kaza mahalline ulaştı. Direksiyon başında yaralı bulunan sürücü Ç.Ö.Ö. gözyaşlarını tutamadı. Genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
