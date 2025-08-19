Tekirdağ'da Tarihi Mezarlık Defineciler Tarafından Tahrip Edildi

Tekirdağ'da Tarihi Mezarlık Defineciler Tarafından Tahrip Edildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Şehir Mezarlığı'nda tarihi kabirler define avcıları tarafından zarar gördü. Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı ve bazı kabirler kazılarak talan edildi. Olay, mahalle halkında büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı'nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Mezarlıkta yapılan kontrollerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı, bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği belirlendi. Tarihi ve kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından zarar görmesi, hem mahalle halkının tepkisini çekti hem de büyük üzüntüye neden oldu.

Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti. Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı'nda yaşanan bu durum, Tekirdağ'ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
